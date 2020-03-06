لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بـ"الخروقات الإسرائيلية"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي من الخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادة بلادها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، للمنسق الخاص للأمم المتحدة في البلاد "يان كوبيتش"، في مقر الوزارة ببيروت، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخارجية.

واستعرض "حتي"، مع المسؤول الأممي، آخر تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، والتزام لبنان بتنفيذ القرار1701.

ويتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يقضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل بعد حرب يوليو/تموز 2006.



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وعادة يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية في سوريا مستخدماً المجال الجوي اللبناني، بالإضافة إلى خروقات برية وبحرية وجوية تنفذها إسرائيل ويسجلها الجيش اللبناني.

ويتضمن القرار1701 انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "اليونيفيل".

والخط الأزرق، هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان السوري المحتل من جهة أخرى.

و"يونيفيل" هي قوات سلام متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة تنتشر جنوب لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.