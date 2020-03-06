تونس: مقتل أمني في الهجوم الإرهابي بمحيط السفارة الأمريكية

تونس/يسرى ونّاس، شيماء المناعي/الخليج 365



قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس الجمعة، إن عنصر أمن قتل متأثرا بجراحه، جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية في بيان لها أنّ "إرهابيين فجرا نفسيهما مستهدفين دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية ما أسفر عن مصرعهما وإصابة 5 أمنيين إصابات متفاوتة الخطورة ومدني بإصابة خفيفة."



ووفق بيان الداخلية فإن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح يتابع تطوّرات هذه العمليّة، فيما وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة.

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‏من جانبها أكدت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها اليوم الجمعة، أن فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من مقرها.



ودعت السفارة في بيانها إلى عدم التواجد بمحيطها ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية، على خلفية التفجير الانتحاري.

وحتى الساعة 12.50 تغ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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