غزة.. تشييع جثامين 10 ضحايا لقوا مصرعهم في "حريق النصيرات"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

شيع فلسطينيون وسط قطاع غزة، الجمعة، جثامين 10 مواطنين لقوا مصرعهم جراء حريق نشب في "مخيم النصيرات" وسط القطاع، الخميس.

وانطلق موكب التشييع من منازل عائلات الضحايا، إلى مسجد "القسام" وسط المخيم، وكذلك إلى المسجد الكبير في مخيم البريج، شرقي المحافظة الوسطى، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليهم، قبل أن يواروا الثرى في المقابر القريبة.

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وردد الأهالي خلال الجنازتين، شعارات وطنية وإنسانية، عبرت عن مدى تأثرهم بالحادثة، ومساندتهم لأهالي الضحايا.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة مصرع 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 22 إصابة خطيرة، نتيجة حريق كبير اندلع في سوق مخيم النصيرات.

فيما أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن "النتائج الأولية للحريق، كشفت أنه ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز (..) تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.