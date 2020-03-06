أردوغان: أعتقد أنّ بوتين سيتخذ خطوات إيجابية حول "واغنر" بليبيا

أنقرة/ الخليج 365
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص مرتزقة واغنر الروس في ليبيا.
جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين، أثناء عودته بالطائرة، من العاصمة الروسية موسكو.
وأفاد أردوغان قائلا: "ننتظر حل الأمور في ليبيا على غرار الخطوة التي أقدمنا عليها أمس مع بوتين (حول إدلب)".
وأردف: "أعتقد أنّ بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص واغنر".
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