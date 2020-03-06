تفجير إنتحاري قرب السفارة الأمريكية في تونس

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصًا يركب دراجة نارية، أقدَمَ على تفجير نفسه بحزام ناسف؛ مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
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