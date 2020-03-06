ارتفاع وفيات كورونا في إقليم شمال العراق إلى 3

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزراة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3، بعد ثبوت إصابة رجل توفي قبل يومين بالفيروس.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها أرسلت عينة من دم رجل يدعى الملا رشيد (63 عاما) توفي الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، وأكدت النتائج أنه كان يحمل فيروس كورونا.

وأضافت أن الرجل توفي في مدينة السليمانية بالإقليم.



والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي كركوك (شمال) وواسط (جنوب)، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 38، إلى جانب وفاة مصابين اثنين بالفيروس.



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وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.



كما قرر العراق منع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، فضلاً عن حظر دخول الأجانب الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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