هطاي/ الخليج 365 وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الجمعة، مساعدات غذائية وملابس شتوية على العائلات النازحة بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر مراسل الخليج 365، أن تجميع المساعدات جرى بمساهمة منظمات مدنية تركية، ليتم توزيعها على العائلات النازحة بالمخيمات في ريف إدلب. وشملت المساعدات الإنسانية، التي وزعت على نحو ألفي شخص، المواد الغذائية والملابس والأحذية الشتوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات تركية على النازحين في "إدلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.