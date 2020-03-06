الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في "إدلب"

زغرب/الخليج 365

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعلان وقف إطلاق النار، في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بالعاصمة الكرواتية زغرب قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد حول إدلب وطالبي اللجوء.

ووصف بوريل وقف إطلاق النار بأنه بادرة حسن نية من أجل الحل في إدلب.

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وأكد بوريل على ضرورة تحسين الاتحاد الأوروبي علاقاته مع كل من تركيا وروسيا، لافتا لوجود العديد من ملفات البحث مع موسكو وأنقرة.

وأشار إلى أنّ تركيا تتحمل أعباء كبيرة من خلال إيوائها 4 ملايين لاجئ على أراضيها، قائلاً :"علينا فهم ذلك. ولكن علينا عدم استخدام اللاجئين كوسيلة للضغط".

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان و الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.