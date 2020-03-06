إسرائيل تغلق المعابر مع سوريا ولبنان بسبب كورونا

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
قررت إسرائيل إغلاق المعابر مع سوريا ولبنان، تحسبا من تفشي فيروس كورونا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، "قرر الجيش إغلاق معبر القنيطرة على الحدود مع سوريا ومعبر رأس الناقورة على الحدود مع لبنان في إطار خطوات التعامل مع أزمة كورونا".
ويستخدم معبر القنيطرة لمرور الدروز من مرتفعات الجولان السورية الى سوريا لغرض الدراسة والعمل وأيضا تصدير المنتجات الزراعية فضلا عن مرور قوات الأمم المتحدة.
أما معبر رأس الناقورة فهو مخصص لعبور قوات الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مؤخرا إصابة 17 إسرائيليا بفيروس كورونا في وقت يتواجد فيه عشرات آلاف الإسرائيليين في الحجر الصحي تخوفا من أمكانية حملهم للفيروس.
وقالت الهيئة "تستعد وزارة الصحة لإمكانية اتساع رقعة الإصابة بالفيروس في إسرائيل".
وأضافت "يخضع عشرات القضاة وموظفون في المحاكم إلى الحجر الصحي في منازلهم بعد أن عادوا مؤخرا من زيارات خارجية".
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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