«التجارة» تعتزم تطبيق لائحة الإستدعاء على جميع السلع والمنتجات

صحيفة الخليج الالكترونية تعتزم وزارة التجارة والإستثمار تعديل لائحة مركز استدعاء المنتجات المعيبة لتشمل جميع المنتجات الخاضة لمراقبتها . ومن المقرر توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة مع الجهات العاملة في ذات المجال بهدف التعاون لتحقيق أكبر قدر من تغطية أسواق المملكة بكافة أنشطتها . وكشف مصدر مسؤول أن الوزارة أطلقت 177 حملة استدعاء للمركبات خلال 2019 بجانب 75 حملة لسلع أخرى . ويهدف التعديل الجديد للقضاء على عيوب جميع السلع والمنتجات بالمملكة تعزيزاً لحقوق المستهلكين وتخفيضاً للهدر المالي بالإقتصاد الوطني .

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