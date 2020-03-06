الجزائر: إصابة 16 فرداً من عائلة واحدة في ولاية البليدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أُصيب 16 فرداً من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريَّيْن يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، طبقاً لـ “أ. ف. ب”.
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبيّن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.
وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة- جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.
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