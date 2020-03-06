أم تقتحم فصلاً وتعتدي على معلمة أمام طالباتها

صحيفة الخليج الالكترونية اقتحمت والدة إحدى الطالبات فصلاً في مدرسة بمحافظة أبو عريش بجازان واعتدت بالضرب على معلمة أمام الطالبات. وقالت مصادر وفقاً لصحيفة “الوطن” بأن الأم دخلت الفصل وتهجمت على المعلمة وتلفظت عليها بألفاظ نابية، أمام إحدى المعلمات والطالبات داخل الفصل. وأضافت المصادر بأن مكتب تعليم محافظة أبو عريش تلقى شكوى رسمية من المعلمة ضد والدة الطالبة , ححيث من المقرر أن تبدأ الإدارة التعليمية الأسبوع المقبل التحقيق في القضية.

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