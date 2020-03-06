بسبب كورونا.. حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سجلت إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا في الضفة الغربية

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدّة 30 يومًا في مواجهة الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا".

من جهته، قال رئيس الوزراء، محمد أشتيه، عبر التلفزيون إنّه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسّسات التعليميّة، مشيرًا إلى أنّ الحركة بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.

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مقدم من Reuters

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، الخميس، تسجيل 7 إصابات بكورونا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهي الإصابات الفلسطينية الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحّة، مي كيلة: "تأكّدنا من إصابة 7 مواطنين فلسطينيّين بفيروس كورونا في بيت لحم"، وأضافت "هم الآن قيد العلاج في الحجر الصحّي".

وتابعت "أرسلت عيّنات تعود لعشرين شخصًا إلى المختبرات الطبّية، تمّ الاشتباه بثماني حالات، وكانت نتائج سبع منها إيجابيّة".

وقالت كيلة أيضًا "يوجد مركز للعلاج والحجر في مدينة أريحا مجهّز بمختبر و4 غرف عناية مكثفة (...) وتمّ وضع خطط لمواجهة الفيروس".

وسُجّلت جميع الإصابات في فندق في المدينة كان استقبل أواخر فبراير- مارس سيّاحًا يونانيّين أعلن إصابة احدهم بالفيروس بعد مغادرة المجموعة الأراضي الفلسطينية.

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وكان الفلسطينيون أعلنوا سلسلة إجراءات وقائية بسبب المخاوف من الفيروس، بينها إغلاق عدد من المرافق الدينية والمؤسسات التعليمية لأوقات متفاوتة.

وأغلقت كنيسة المهد في المدينة وبوشر رشّها بمواد مطهّرة، وقال الأب أسبيد باليان من الكنيسة الأرمنية: "سيتمّ رش الكنيسة بالمواد المطهرة وإغلاقها لمدّة 14 يومًا".

وأعلنت وزيرة السياحة، رولا معايعة، حظر دخول السيّاح إلى الضفة الغربيّة المحتلّة، موضحة "قرّرنا منع دخول السيّاح لمدّة 14 يومًا ومنع كلّ الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب".

من جهتها، أعلنت إسرائيل مساء الخميس أنها قامت "بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية" بفرض طوق أمني على بيت لحم خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنه "يحظّر على الإسرائيليين والفلسطينيين دخول المدينة والخروج منها".

وفي القدس، شرعت طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية في عملية تنظيف شاملة لباحات المسجد الأقصى والمصليات الداخلية.

وقال مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني إنّ خطبة الجمعة ستكون "مقتضبة (...) وسيكون الحرم مفتوحا بعدما اتخذت كل التدابير اللازمة وتم تعقيم المساجد المسقوفة".

كذلك، تم إلغاء سلسلة فعاليات ونشاطات في الأراضي الفلسطينية بينها ماراثون فلسطين الدولي الذي كان مقررا أواخر الشهر الجاري.

والخميس أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلفة بنشاطات مدنية في الأراضي الفلسطينية، أنّها "تُنسّق بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية لوقف انتشار الفيروس".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المستجد على أراضيها إلى 16.

وكانت إسرائيل رفعت عدد الدول التي فرضت على القادمين منها الحجر الصحي إلى 6.