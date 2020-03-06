خسائر فادحة لنظام الأسد في اليوم السابع لـ"درع الربيع"

اسطنبول / علاء الدين مصطفى أوغلو / الخليج 365
تمكنت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع المعارضة السورية المعتدلة من تكبيد النظام السوري خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال العمليات العسكرية التي جرت حتى منتصف ليلة الخميس-الجمعة في إطار عملية "درع الربيع".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح الخميس، عن حصيلة الخسائر التي تكبدتها قوات النظام خلال آخر 24 ساعة من العملية.
وأكدت الوزارة في بيان لها تحييد 184 عنصرا وتدمير 4 دبابات و 5 مدافع وراجمات صورايخ و3 مضادات للدبابات و8 عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، أعلنت الدفاع التركية استشهاد جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح جراء نيران قوات النظام.
وجاء الرد التركي سريعاً إذ أعلنت الوزارة أن القوات التركية ردت بشكل مكثف على مصادر النيران في المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة.
وعقب استشهاد جندي من الجيش التركي، مساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 21 عنصراً من قوات نظام الأسد وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ تابعة له.
وبعد ساعات قليلة، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، عقب قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.
وكان من أبرز بنود الاتفاق التي ذكرها الزعيمان، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.
إضافة إلى إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
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