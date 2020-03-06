السودان.. تخريج الدفعة الثالثة من طلاب وقف "المعارف" التركي‎

الخرطوم/ الخليج 365

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، تنظيم حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب وقف "المعارف" التركي.

وشارك في الاحتفال، الذي أقيم بمقر الوقف في الخرطوم، نائب السفير التركي أيتونج مينوشه، ونائب رئيس مجلس أمناء وقف "المعارف" عثمان نوري، ومدير مدارس الوقف بالسودان فخر الدين كسكين، إضافة إلى أولياء الأمور وأسر الطلاب.



وتم توزيع شهادات نجاح لـ 332 طالبا وتلميذا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والمرحلة ما قبل المدرسية (رياض الأطفال).

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وقال مينوشه، في كلمته أثناء الاحتفال، إن "تركيا ستقدم المساعدة للخريجين في حياتهم المستقبلية".

وأكد أن "تركيا هي دائما صديقة للسودانيين وللطلاب، ومستعدة لمد يد العون لهم في كل الأوقات".

وفي مايو/ أيار 2017، سلمت السلطات السودانية المدارس التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية إلى وقف "المعارف" التابع لوزارة التربية التركية.



وتطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.