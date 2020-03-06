العاهل السعودي يستقبل وزير الخارجية البريطاني

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي يزور المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل نظيره البريطاني حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية.

من جانبه، استقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية البريطاني.

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وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة: "التقيت وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، وبحثنا خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، إضافة الى أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

كان وزير الخارجية البريطاني، أكد أن السعودية تعد واحدة من أقرب الشركاء لبلاده، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا، متطلعاً إلى مواصلة العمل معها لمواجهة التحديات العالمية وتسوية الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح راب، قبيل زيارته السعودية لأول مرة منذ سميّ وزيرا لخارجية بلاده، أن بريطانيا والسعودية ستواصلان العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية، والمساعدة في تسوية الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن.

وتابع: "بوصفها شريكاً مهماً، علينا أن نعمل معاً عن كثب لمعالجة الأزمة في اليمن، والتصدي للإرهاب، ومعالجة تغير المناخ، إضافة إلى متابعة الإصلاح، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان".