الكويت تتراجع عن طلب "شهادات الخلو من كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فحص واصلين لمطار الكويت للتأكد من خلوهم من كورونا

وكانت إدارة الطيران المدني قد طلبت من القادمين من 10 دول، تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا، مصدقة من السفارة الكويتية.

وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني، بوقف العمل بالتعميم الخاص بفرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول.

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مقدم من Sky News

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وأضاف أنه "نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المختصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من الفيروس، وذلك بالسرعة الممكنة".

