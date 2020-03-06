بوتن وأردوغان يعلنان وقف إطلاق النار في إدلب السورية

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وقال بوتن إنه توصل مع أردوغان على "وثيقة مشتركة" بشأن سوريا بعد محادثات في العاصمة الروسية موسكو، تشمل وقف إطلاق النار في إدلب، وإنشاء "ممر آمن" في المحافظة.
وأشار إلى أن روسيا "لا تتفق دائما مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اتفق مع تركيا على مواصلة العمل بشأن سوريا بصيغة أستانة.
من جانبه، قال أردوغان إن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، سيتم بحلول منتصف ليل الخميس، مضيفا أن البلدين سيعملان على جعل وقف إطلاق النار في إدلب "دائما".
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موجة جديدة من المهاجرين تتدفق من تركيا على الحدود اليونانية
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كما تطرق الرئيس التركي إلى العمليات العسكرية التي يجريها الجيش السوري في إدلب، قائلا: "تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.