بوتن وأردوغان يعلنان وقف إطلاق النار في إدلب السورية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان

وقال بوتن إنه توصل مع أردوغان على "وثيقة مشتركة" بشأن سوريا بعد محادثات في العاصمة الروسية موسكو، تشمل وقف إطلاق النار في إدلب، وإنشاء "ممر آمن" في المحافظة.

وأشار إلى أن روسيا "لا تتفق دائما مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اتفق مع تركيا على مواصلة العمل بشأن سوريا بصيغة أستانة.

من جانبه، قال أردوغان إن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، سيتم بحلول منتصف ليل الخميس، مضيفا أن البلدين سيعملان على جعل وقف إطلاق النار في إدلب "دائما".

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كما تطرق الرئيس التركي إلى العمليات العسكرية التي يجريها الجيش السوري في إدلب، قائلا: "تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب".