طقس الخليج.. رياح مثيرة بالأتربة فى السعودية وضباب بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا حيث تثور الرياح المثيرة للأتربة فى المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى تشهد فيه دولة الإمارات طقسا غائما. السعودية السعودية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنى فى مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتى الحناكية والمهد. وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً. الإمارات الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. Advertisements والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 – 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س. البحرين أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الجمعة سيكون معتدل لكنه بارد نسبيا ورطب خلال الليل.

والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار. البحرين

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