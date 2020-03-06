شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كمامة على هيئة قرد تغطى على المخاوف من كورونا فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فندق الفنان البريطانى بانكسى فى بلدة بيت لحم، مسحة من الفكاهة فى البلدة الواقعة فى الضفة الغربية، بعد وضع كمامة طبية على وجه تمثال عند مدخل الفندق لعامل يحمل أمتعة على هيئة قرد وسط مخاوف السكان والسائحين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقت كنيسة المهد فى بيت لحم أوامر بإغلاق أبوابها يوم الخميس وتم حظر اقامة السائحين الأجانب فى فنادق الضفة الغربية بعد اكتشاف أربع حالات يشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا فى البلدة الفلسطينية.

Advertisements

وتعد القرود، فكرة شائعة فى أعمال الفنان بانكسى، ويتسم فندق "ذا والد أوف" الذى يتاخم الجدار الخرسانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية بوجود نموذج لعامل يحمل أمتعة على هيئة قرد ويرتدى سترة حمراء وقبعة عند البوابة الرئيسية. ويضع الآن أيضا قناعا للوجه.

وأبلغ الفندق الضيوف على موقعه على الإنترنت، بأن "بعض الدول" مُنعت من دخول الأراضى الفلسطينية وإسرائيل بسبب الفيروس، وبأن عليهم أن يتحققوا عبر الإنترنت قبل السفر.