السلطات الإيرانية تحظر دخول المركبات لمحافظتين بالشمال لمنع انتشار "كورونا"

طهران/الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، حظر دخول المركبات لمحافظتي غيلان ومازندران السياحيتين، شمالي البلاد؛ في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا الجديد".

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها حسين حسن نجاد، نائب حاكم محافظة مازندران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية(إسنا).

وذكر المصدر أنه تم حظر دخول المركبات التي ترغب في الدخول من غربي ولاية مازندران بهدف البقاء بها

ولفت نائب حاكم الولاية أنهم قاموا بتفعيل خطة متعلقة بمراقبة ومتابعة السيارات من أجل الحيلولة دون تفشي الفيروس بشكل أكبر، مضيفًا "وفي إطار هذه الخطة لن يتم السماح للمركبات التي تأتي للبقاء في مازندران بالمرور".

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في سياق متصل أعلنت السلطات الإيرانية غلق الطرق في الاتجاهين بين قضاء "رامسر" التابعة لمازندران، وبين المدن التابعة لولاية "غيلان".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" إلى 107 والإصابات إلى 3513 في عموم البلاد.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرضالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.