عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توابع كورونا... أبل تطلق تحذيرا عاجلا لكل مستخدمى آيفون

الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرا عاجلا إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون"، فيما وصف بأنه أحد التأثيرات والتوابع السلبية لتفشي فيروس "كورونا" الجديد، وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "أبل" أطلقت تحذيرا لمستخدمي هواتف "آيفون"، من أن المتاجر تعاني من نقص شديد في قطع الغيار والهواتف الذكية.



وأوضحت "أبل" أن ذلك النقص قد يعطل أو يؤخر عمليات استبدال جميع طرازات وأنواع "آيفون"، حسب سبوتنيك.

وأرجعت الشركة الأمريكية ذلك النقص إلى قصور في عمليات تجميع الهواتف الذكية وتصنيع قطع الغيار في مصانعها بالصين، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت "أبل" إن تلك التأخيرات قد تستمر لأسابيع وربما شهور.

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ونقل الموقع التقني عن متاجر عديدة تابعة لأبل تأكيدها أن الشركة أبلغتهم أن عمليات الاستبدال ستكون "متوقفة" أو بمبلغ مرتفع للغاية، لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع تقريبا.

ورفضت شركة "أبل" رسميا التعليق على تلك التقارير، في حين رفضت مصادر من داخل الشركة نفي التقارير.

ادعى المحلل البارز "مينج تشى كو" أن شركة أبل قد تواجه صعوبات فى زيادة إنتاج هواتف آيفون المقبلة بعد أن تسبب فيروس كورونا فى تعطيل عمليات التصنيع، مؤكدًا أن المنشآت الصينية لا تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الحالى وقد لا تتمكن من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء حتى مايو.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطانى، من المتوقع أن تصدر عملاق التكنولوجيا iPhone SE2 الجديد الرخيص فى النصف الأول من عام 2020، يليه نموذج رائد فى سبتمبر، لكن الفيروس تسبب فى إغلاق بعض المنشآت مؤقتًا، وليس معروفًا متى سيكون بمقدورهم بدء العمل بكامل طاقتهم مرة أخرى.