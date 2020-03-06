شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا حريق مدينة النصيرات بقطاع غزة إلى 10 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان أن الحادث المؤلم أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين من بينهم 4 أطفال و 3 سيدات ورجلين ، فيما أصيب 57 مواطنا بجروح وحروق مختلفة منهم 35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة و22 إصابة ترقد بوضع حرج في العنايات المركزة.
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