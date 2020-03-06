عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الجنوبية تسجل 518 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا

الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 518 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا بحلول منتصف الليل ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالمرض في البلاد إلى 6 آلاف و 284 شخصا.



وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 42 حالة من بين المصابين، معظمهم لديهم أمراض مزمنة، توفوا بسبب الفيروس الذي بدأ في الصين العام الماضي، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

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يشار إلى أن 60 بالمئة من حالات الاصابة المؤكدة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد بالسكان في البلاد والذي يقدر بـ5ر2 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم 5 أذار/مارس.

وانتشر المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، الذي يطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19" ، إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و 346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية ، ووكالة أنباء بلومبرج.

وباستبعاد اصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و 113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.