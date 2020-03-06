شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تنظم فى نواكشوط ندوة حول الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، الخميس، فى نواكشوط، ندوة حول الانتخابات، تنظمها موريتانيا، بالتعاون مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الندوة التي تنظم تحت عنوان (دور الإعلام في تعزيز نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية) ستتيح فرصة لمناقشة أنجح السبل لتعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات والدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في ذلك.

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