عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تعلن وفاة 11 شخصا بكورونا.. وتحذير من الأسوأ

الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، الخميس، عن وفاة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من بينهم 10 ينتمون لمقاطعة واحدة.



وقتل فيروس كورونا 12 شخصا في الولايات المتحدة حتى الآن، 11 منهم في ولاية واشنطن، مركز مقر شركة أمازون الرئيسي.

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وأعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ومثلها ولاية كاليفورنيا، التي سجلت حالة وفاة واحدة.

وقال باحثون في مركز (فريد هتشينسون) لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن، الأحد الماضي، إن لديهما أدلة على أن الفيروس ربما كان ينتشر في الولاية لمدة منذ نحو 6 أسابيع، قبل اكتشافه.

وإذا كان هذا صحيحًا، فإنه يعني وجود مئات الحالات غير المشخصة في المنطقة، حسب ما أوردت "أسوشيتد برس".

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 3000 شخص، الغالبية العظمى منهم في الصين، لكنه انتشر لاحقا في عشرات البلدان وأدى إلى وفيات في معظم قارات العالم".