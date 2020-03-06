شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يأمل فى خفض تصعيد الحرب باليمن هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذى انتقده البعض فى الداخل بسبب بيع صفقات أسلحة للسعودية، الخميس إنه يأمل فى خفض تصعيد الحرب الأهلية الدائرة فى اليمن منذ خمس سنوات فى العام الجارى.

وتقدم لندن الدعم للتحالف بقيادة السعودية، فى الوقت الذى تحاول فيه الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية

ولدى سؤاله عن فرص العودة لذلك المسار قال راب "بالتأكيد آمل ذلك. أعتقد أن ذلك يجب أن يكون الهدف وأعتقد أن مع إحياء الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، يمكن لعام 2020 أن يكون عام التغيير لليمن".

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وأدلى راب بتلك التصريحات لرويترز فى العاصمة السعودية الرياض بعد لقاء الرئيس اليمني في نهاية جولة بالشرق الأوسط شملت تركيا وسلطنة عمان.