السعوديـة: فتـح المسـجد الحـرام فـي أوقـات الصـلاة فقـط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد، القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت السعودية، أمس الخميس، إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، فيما أعلنت الكويت عن إصابتين جديدتين وتعافي مصاب، كما أعلنت البحرين عن تعافي ثلاث حالات، وسجل العراق الوفاة الثالثة في يوم واحد، وأعلنت مصر عن أول إصابة لمواطن عائد من الخارج، وسجلت الجزائر خمس إصابات جديدة والمغرب ثاني حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الزوج كان قادماً من إيران عبر الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته. وكشفت النتائج المخبرية كذلك عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ومرافق في المركبة نفسها للحالتين الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً، ليصبح عدد الحالات المصابة خمس حالات، جميعها كان مصدر العدوى من إيران. وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.. فيما تم حصر جميع المخالطين للمصابين وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لمنع انتشار عدوى الفيروس في الحرمين، فقد تقرر إغلاقهما بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى. كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة. كما تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء أول مريض كويتي (34 عاماً) مصاب بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة تسجيل خمس إصابات جديدة.

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا لبحريني وبحرينية وسعودية وإخراجهم من مركز العزل، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة.

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وفي سلطنة عمان، أعلنت كلية الدراسات المصرفية والمالية التابعة للبنك المركزي تعليق الدراسة لأسبوعين كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالة إصابة لطالب بفيروس كورونا بالكلية. وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص كان قد سافر إلى ميلانو بإيطاليا، ليصل إجمالي المصابين في السلطنة إلى 16 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثالث حالة وفاة في يوم واحد لمريض مصاب بالفيروس في البلاد. وذكرت الوزارة أن الوفاة الجديدة كانت لمريض مشخص سابقاً بالإصابة بالفيروس، ويبلغ من العمر 65 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة. وكانت الوزارة أعلنت سابقاً يوم الأربعاء وفاتين ببغداد والسليمانية بإقليم كردستان. وسُجِّلت أمس الخميس إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في كردستان ليصبح إجمالي المصابين في الإقليم ثماني إصابات.

وفي القاهرة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان مشترك، أمس الخميس، مع منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، داخل البلاد لمواطن مصري عائد من صربيا، مروراً بفرنسا «ترانزيت» لمدة 12 ساعة. وفور عودته لمصر، لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى، حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، والتي جاءت إيجابية، وجارٍ نقله الآن إلى مستشفى العزل، المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وهذه هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد، حيث كانت الأولى والثانية لأجنبيين.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا. وحذرت وزارة الداخلية من ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية البليدة جنوبي العاصمة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 17 شخصاً. وقالت الوزارة «إن الحالات الخمس الجديدة والمؤكدة قد تم تسجيلها وسط نفس أفراد العائلة المصابة بولاية البليدة».