شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لـ «كرتون نتورك»خــلال أيـــام المـعــــرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت «كرتون نتورك» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شراكة مع المعرض، لإقامة عدد من عروضها خلال أيام انعقاده. تشمل العروض «وقت المغامرة»، و«بن 10»، و«دي سي سوبر هيرو جيرلز»، وتقام، اليوم الجمعة، من 12:30 حتى 1:30 ظهراً، والسبت من 12:00 حتى 1 ظهراً.

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