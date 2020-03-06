بوتين يُرغم أردوغان على «وقف النار» في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في ختام قمة حول سوريا جمعتهما في موسكو، أمس الخمس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار اعتباراً منذ منتصف الليلة الماضية، وإنشاء ممر آمن في المنطقة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان: «بحثنا الأوضاع المتوترة جداً في إدلب»، مشيراً إلى أن تصرفات المسلحين في إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية، ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك.

وأضاف: «تمكننا من إيجاد نقاط مشتركة بشأن الأوضاع في إدلب»، وقال بوتين: «نسقنا مع أردوغان وثيقة مشتركة حول القرارات التي توصلنا إليها بشأن إدلب»، مشدداً على أن الطرفين مقتنعان بعدم خفض وتيرة مكافحة الإرهاب في سوريا والحفاظ على سيادتها.

من جانبه، حمل أردوغان المسؤولية الأساسية عن التوتر في إدلب للحكومة السورية، وقال: «اتفقنا مع بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في إدلب منذ منتصف الليل»، مشيراً إلى أن تركيا سترد «بكل قوتها» على أي هجوم للقوات السورية.

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وأضاف: «التعاون بين روسيا وتركيا غير مسبوق واتفقنا على تعزيزه».

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على إنشاء ممر آمن في منطقة إدلب.

وأعلنت مصادر تركية مساء أمس الخميس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، توصلا إلى اتفاق حول إدلب ينتظر أن تعلن تفاصيله لاحقاً، وذلك بعدما دخل الرئيسان أجواء اللقاء بالإعلان عن رغبتهما في تجاوز التوتر وتمتين العلاقات.

وكان الكرملين ذكر بأن اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي، ونظيره التركي حول سوريا استمر 3 ساعات، مشيراً إلى أن المحادثات تواصلت بعد ذلك بمشاركة وفدي البلدين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن الرئيسين «تحدثا على مدار 3 ساعات» وجهاً لوجه، مضيفاً أن «المحادثات تواصلت بعد ذلك بمشاركة الوفدين». وفي مستهل اللقاء، قال الرئيس الروسي إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثاً مباشراً بين الطرفين، مؤكداً ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.

وأشار بوتين متطرقاً إلى مقتل العسكريين الأتراك في سوريا إلى أن خسارة الناس دائماً مأساة كبيرة، موضحاً أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع الجنود الأتراك، والجيش السوري خلال هذه الفترة تكبد أيضاً خسائر كبيرة. وأضاف أنه باتت من الضروري مناقشة الوضع المتشكل اليوم والعمل على عدم تكراره، «لكي لا يلحق ضرراً بالعلاقات الروسية التركية التي نثمنها عالياً». (وكالات)