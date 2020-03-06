محيّـرات الإحساس بجمال اللغة

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هل بين روائع جمال الطبيعة وبين سحر جمال اللغة، شيء من لمسات التشابه والتماثل؟ السؤال مبهم مُهمهم يحتاج إلى إفصاح وإيضاح. طرح القلم الكثير ممّا يسمّيه موسيقى اللغة، فيزياءها، كيمياءها، رياضياتها وفنونها التشكيلية، مثل بناء معنى كلّي بالكاف والزاي في منوعات ثلاثية: ركز، لكز، وكز، نكز، عكز، المشتركة في غرز الشيء الحادّ. الطبيعة ساحرة في اللعب بوريقات الزهور، في المتتاليات التي اكتشفها عالم الرياضيات الإيطالي، في القرون الوسطى، ليوناردو فيبوناتشي.

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مقارنة عجائب الطبيعة بغرائب اللغة، تقودنا إلى حيرة مضاعفة، لأن الطبيعة لا دخل للإنسان فيها. ما دوره في بدائع الثلج السداسية؟ ما شأنه في لوحات جلود النمور والزرافات؟ ملايين الصنوف. لكن زخارف اللغات أغرب. دع التعصب، فالعربية نصيبها أوفر من اللغات الستة آلاف. لا تخلو لغة من فنون الصوت والصورة. بقي أن العربية بالذات، لا يعقل أن يكون العرب قبل أن ينطقوا، قد انتخبوا مجمعاً لغويّاً عهدوا إليه باختراع لغة قائمة على ثنائيات تقوم عليها ثلاثيات، في بنيان موسيقي فيزيائي كيميائي. يجب أن يكون المرء مهرّجاً حتى يتخيل تأسيس العربية على علوم معقدة من قبل مجتمعات بدائية تماماً، مثل كل مجتمعات الأرض في مراحل ميلاد اللغات من الأصوات الصائتة مثل الألف والواو والياء إلى الصوامت.

هل المسألة تجريب وتنويع موسيقي محض؟ كأن يعزف العازف مي دو، فتعجبه فيجرب فا دو، صول دو، لا دو. أو مثلما تفعل كوكب الشرق حين تخرج عن تدوين الملحن، حتى قال عنها القصبجي «أم كلثوم تلحن». الموسيقى حاكمة هنا، لأن ذلك «المجمع اللغوي» التأسيسي قبل أن تبلغ العربية سن الرشد، حكّم الذوق، فحين اختار القاف والميم كحرفين أوّل وثالث يفيدان القطع كمعنى كلّي، ويأتي الحرف الوسطى بنوعية القطع، مثل قسم، قصم، قضم، قلم، استبعد «قغم» لكونه نشازاً في الأذن، فكيف ولد هذا الذوق الرفيع، بينما جل الإحساس بالجمال اكتسابي بالتنشئة والتربية؟ هذه الكيمياء اللغوية في العربية بحر زاخر في أعداد هائلة من الثلاثيات. لكنها ليست الوحيدة، فالاشتقاق الأكبر سحر آخر، ولو أنه قليل، وهو تقليب الثلاثي على وجوهه الستة، واشتراكها في معنى مثل الاتساع في الباء والحاء والراء: بحر، براح، حرب، حَبْر،...أو معنى القوة والشدة في الكاف واللام والميم: كِلْم (الجرح)، كمال، لكمة، ملك...

لزوم ما يلزم: النتيجة الصوفية: تستطيع الإحساس بالجمال، لكنك لا تقدر على إدراك كنهه وأسراره.

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