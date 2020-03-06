شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تحقق في «جرائم حرب» بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الخميس، بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب «جرائم حرب»، و«جرائم ضد الإنسانية» في أفغانستان، وهو ما عارضته واشنطن بشدة، ووصفه وزير خارجيتها مايك بومبيو ب«القرار المتهور».

ويتعلق التحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة، بانتهاكات ارتكبتها أطراف بينها قوات أمريكية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في البلد الذي تخوض فيه واشنطن حرباً منذ عام 2001.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي، إن «المدعية العامة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من مايو/أيار 2003»، في قرار يلغي قراراً سابقاً اتخذته في أبريل/نيسان الماضي.

وتسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق في جرائم ارتكبت عام 2003 من طرف القوات الأفغانية ومقاتلين من طالبان، لكن أيضاً من القوات الدولية، خاصة القوات الأمريكية.

وأجازت المحكمة للمدعية العامة، التأكد من أفعال تعذيب منسوبة لوكالة «سي آي إيه» في أفغانستان، وفي دول أخرى أيضاً، مثل بولندا ورومانيا، حيث نقلت واشنطن سجناء أفغان. وقال القاضي إن الأمر يتعلق «بجرائم حرب مزعومة متعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية، وإهانة كرامات الأشخاص والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت في سياق نهج سياسي من عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية».

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وندد وزير الخارجية الأمريكي بالقرار، معتبراً أنه «متهور». وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: «هذا عمل مذهل حقاً من مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، وتدعي أنها هيئة قانونية».

واستنكر القرار «المتهور الذي يأتي بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام تاريخياً بشأن أفغانستان، يمثل أفضل فرصة للسلام».

واعتبرت المحكمة التي مقرها في لاهاي في أبريل/نيسان، في المرحلة الابتدائية أن فتح تحقيقات بشأن جرائم مماثلة في أفغانستان «لا يخدم مصالح العدالة»، لكن غرفة الاستئناف في المحكمة، اعتبرت أمس، أن نظيرتها الابتدائية «ارتكبت خطأ» باعتبارها أن فتح التحقيق لا يخدم العدالة.

ومع نهاية الجلسة أعلنت المحامية عن الضحايا كاثرين جالاهير: «خسرنا عامين إضافيين بسبب هذا الخطأ». وأكدت أن حكم الاستئناف «ليس فقط ضربة للإدارات الأمريكية التي تريد أن تكون مرتبطة بسيادة القانون، لكن أيضاً انتصار لمن يؤمنون بأن المعتقلين يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، وأنه يجب حماية المدنيين».

ويأتي القرار الجديد بعد أسبوع من رفض واشنطن منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة التي أشادت ب«انتصار عظيم». وعارضت إدارة ترامب بشدة فتح «الجنائية الدولية» تحقيقاً في أفغانستان. وأعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد المحكمة. واستأنفت بنسودة في سبتمبر/أيلول الماضي، قرار القضاة رفض فتح التحقيق، الذي انتقدته جماعات حقوقية، واعتبرته ضربة قاسية «لآلاف الضحايا». ودعا مكتب المدعية العامة إلى جانب ممثلين لضحايا النزاع الأفغاني، مجدداً، إلى فتح التحقيق خلال جلسات استماع عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقعت واشنطن وحركة طالبان الأفغانية قبل أيام، اتفاقاً تاريخياً يفتح المجال أمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وشهدت السنوات العشر الأخيرة سقوط 100 ألف ضحية في أفغانستان بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة. (أ ف ب)