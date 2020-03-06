مواجهات عنيفة بعد هدم الاحتلال منزلي أسيرين في رام الله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر أمس الخميس، منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة غرباً، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق. وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال ومعها تعزيزات عسكرية اقتحمت بيرزيت، وحاصرت منزل الأسير مغامس، قبل هدمه، وتسويته بالأرض بجرافاتها العسكرية.

وأطلقت تلك القوات وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المكان، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف المواطنين الآمنين في منازلهم، كما عمدت إلى تخريب شبكات المياه. وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة، وهدمت جدران منزل الأسير حناتشة بالمطارق الحديدية، وسط سماع دوي انفجارات في محيط المكان.

وذكر شهود، أن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية مؤلفة من ستة طوابق، تقطنها 13 عائلة، وشرعت بهدم جدران منزل الأسير حناتشة، فيما اعتلى قناصتها عدداً من أسطح المنازل. وأفاد أحد سكان البناية، بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا الشقق المجاورة لمنزل حناتشة، وروعوا القاطنين لا سيما الأطفال، وفرضوا عليهم الإقامة الجبرية، موضحاً أن أضراراً لحقت في مدخل البناية والشقق السفلية، جراء رمي الحجارة والتخريب المتعمد للأجزاء المشتركة التي يستفيد منها السكان. وفي مشهد استفزازي، تجمهر عدد من جنود الاحتلال أمام البناية وأخذوا يلتقطون الصور التذكارية بعد عملية الهدم.

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وأشار فلسطينيون إلى عدم إمكانية هدم منزل المتهم الرابع في العملية سامر العربيد كونه مستأجراً. وكانت مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية طالبت في وقت سابق بتوفير العلاج للأسير العربيد الذي قالت إنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق. وقالت المؤسسة في بيان لها في أيلول/‏سبتمبر «نطالب بالإفراج الفوري عن سامر العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له والتذكير بأن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن يكون باطلاً». ووجهت بيان حناتشة زوجة الأسير وليد في مداخلة مباشرة على تلفزيون فلسطين كلمة لزوجها، مفادها: وليد المهم أنت عايش وموجود، ونَفَسَك بالدنيا بيكفي، والحجارة بتنبني، بس وجودك في حياتنا هو الأهم.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من مدينتي الخليل وجنين في الضفة الغربية. وفتحت زوارق الاحتلال الحربية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين ببحر دير البلح وسط قطاع غزة. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء السياج الأمني شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

(وكالات)