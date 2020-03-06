سيمضي بخبر كان

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دولتنا واحدة ككثير من الدول الراقية ذات المؤسسات المتمكنة التي تضم كفاءات عالية في كل التخصصات، تتعامل مع الأحداث الطارئة أو العوامل الطبيعية بمهنية وحرفية، وإحساس عال بالمسؤولية، يقودها في ذلك قادة نذروا أنفسهم لخدمة الناس، وهذا ليس شعراً أو كلاماً مرسلاً؛ بل حقائق نراها بأم العين كل ساعة.

ولو عدنا بالذاكرة قليلاً إلى عوامل طبيعية مرت بالبلاد، كهزات أرضية أحياناً، أو كميات من الأمطار فاقت التوقعات وزادت على النسب المحتملة، أو هجوم بعض الأوبئة، كمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) قبل سنوات، وكان يَنتشر عبر رذاذ في الهواء عندما يَسعل شخص مصاب بالمرض أو يَعطس أو يَتحدث. ثم إنفلونزا الخنازير.. وبعدهما أزمة مالية عالمية خانقة، كلها تعاملت معها الإمارات بوعي ومسؤولية وحرفية.. وهذا أمر طبيعي وعادي عند أي دولة تمر بأزمة، أو مشكلة عامة.

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ما انتهجته قيادة الإمارات وحكومتها، لمواجهة الفيروس «كورونا»، أمر يسجل في سفر إنجازاتها الحافل بالنجاحات والتميز، ففضلاً عن عدد الإصابات المحدود الذي لم يتجاوز أصابع الكفين، فقد ارتقت إنسانياً بإجلاء رعايا من دول مصابة، وأودعتهم مدينة الإمارات الإنسانية، لترعاهم، وتطمئن على سلامتهم، وترسلهم إلى أوطانهم مكرمين. ثم اتخذت إجراءات وقائية في غاية الأهمية من تأجيل بعض الفعاليات التي يمكن أن تكون فيها تجمعات كبيرة، وفعّلت «التعليم عن بعد» في المدارس، حرصاً على سلامة أبنائنا، فهم وإن كانوا محميين، ومراقبين أثناء تعلمهم ولعبهم، فإن العدد الكبير قد يخرج منه بضعة طلاب عن المجموع، ونحن بغنى عن المغامرة.

في المحصلة إذا تابعنا هذه «المحظورات»، إذا صحت التسمية، فإنها تكاد لا تذكر، في حين يعيش نحو عشرة ملايين من البشر، في ثمانين ألفاً من الكيلومترات المربعة، ينتمون إلى 200 جنسية وبما تضمه من عادات وتقاليد وسلوكات غذائية وشخصية ووقائية، وغيرها، فالحيطة والحذر واتخاذ كل ما يمكن أن يؤمّن الوقاية لهؤلاء جميعاً أمور واجبة وتستلزم الإجراءات «الاستثنائية» أحياناً.

لكن هذا كله لم يعطّل الحياة في الإمارات، والناس يذهبون إلى أعمالهم ويتسوقون ويؤدون مشاغلهم كالمعتاد، مع تحفّظ في قضايا من الضروري التحفّظ فيها، وزيادة التعقيم والنظافة، وإن كان هذان الأمران مطلوبان بشكل دائم ومستمر.

الأمور ستعود كعهدها المتألق المشرق المبهج في الإمارات، والفعاليات والمهرجانات والضجيج والحياة بكل تفاصيلها وحيويتها، ستكون أكثر جمالاً.. في الإمارات لا شيء مستحيل، وسيكون «كورونا» أو أي منغص آخر في سلة المهملات، وقد يمر كأي ذكرى حدث مزعج، وسيمضي بخبر كان.. وانتهى.

وهذا متوقع في كل دول العالم أيضاً، فالمساعي الحثيثة للقضاء عليه، لم تتوقف.

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