مسؤول إيراني يحذر من إصابة 40% من سكان طهران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك، فيما نصحت السلطات الإيرانية مواطنيها بالبقاء في البيوت، وتجنب التجمعات، وقررت إلغاء إقامة صلاة الجمعة.

وقال ترامب في تصريح لقناة «فوكس نيوز»: «نحن نقوم بعمل رائع، لدينا مجموعة رائعة (لمكافحة فيروس كورونا)، (نائب الرئيس) مايكل بينس يقوم بعمله على أحسن وجه، عينته على رأس هذه المجموعة، ولدينا أحسن أطباء في العالم». وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة «تساعد عدداً آخر من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك»، مؤكداً أنها تضررت بشكل كبير.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقدمت واشنطن بهذا العرض عن طريق السفارة السويسرية في طهران. بدورها علقت وزارة الخارجية الإيرانية رداً على هذا العرض، ووصفته ب«المضحك»، وقالت إن هذا العرض هو «لعبة سياسية».

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تجدر الإشارة إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران بلغ 92 حالة، فيما تم تسجيل نحو 3000 إصابة.

من جهة أخرى، تداولت مواقع التواصل عدداً من المقاطع عن قيام الحكومة الإيرانية بإرسال سيارات تحمل مكبرات الصوت وهي تجوب الشوارع تدعو الناس للبقاء في منازلهم، وعدم الذهاب للتجمعات، والأسواق، والأماكن العامة تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، قال أخصائي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية للإنفلونزا، مسعود مرداني، لصحيفة «إيران» الحكومية، إنه «من المتوقع أن يصاب 30 إلى 40 في المئة من سكان العاصمة طهران بكورونا، خلال الأسبوعين القادمين».

وكان مسعود بزشكيان، نائب رئيس الشورى الإيراني، انتقد الأرقام الرسمية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مؤكداً أنها «غير حقيقية»، ومطالباً بوضع مدينة قم تحت الحجر الصحي بالكامل.(وكالات)