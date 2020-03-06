العين يهزم الفجيرة بصعوبة 2-1 ويطارد الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

واصل العين انتصاراته ومطاردته للمتصدر شباب الأهلي، وحقق فوزاً صعباً على ضيفه الفجيرة، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخمس، باستاد هزاع بن زايد، ليرفع «الزعيم» رصيده في المركز الثاني إلى 37 نقطة ويستمر في مطاردة الصدارة، فيما تجمد رصيد «الذئاب» عند 12 نقطة، واحتل المركز الأخير.

واستمر العين في معاناته في الشوط الأول وسط أخطاء نتج عنها هدف التقدم الفجراوي، قبل أن تمر الدقيقة الثالثة لغياب التغطية.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء صاحب الأرض الهجومي، ونجحوا في إدراك التعادل مبكراً، بفضل نجم اللقاء جمال معروف الذي تسبب أيضاً في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز.

مباراة متوسطة

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المباراة جاءت متوسطة وفاجأ الفجيرة أصحاب الأرض بإحرازه هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، عن طريق أسانتي الذي سدد كرة قوية ارتطمت بقدم المدافع سالم عبدالله وسكنت شباك الحارس خالد عيسى، ورد عليها مهاجم العين لابا كودوجو في الدقيقة العاشرة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الفجراوي، وبعدها أبعد مدافع الفجيرة عبدالله صالح كرة من على خط المرمى من رأسية لابا، منقذاً مرماه من هدف التعادل.

وفي الدقيقة 24 أهدر لاعب الفجيرة خليل خميس فرصة الهدف الثاني عندما انفرد بالحارس خالد عيسى، ولعب الكرة بغرابة في الخارج، ثم أهدر زميله جوناتان بنيتس كرة سهلة سددها فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفجيرة بهدف.

بداية قوية

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب العين باللاعب محمد عبد الرحمن مكان عمر ياسين، وفي الدقيقة 56 نجح جمال معروف في إدراك هدف التعادل للعين، مستفيداً من عرضية لابا المرسلة بإتقان فحولها على «الطاير» في الشباك، ثم أجرى مدرب الفجيرة تبديلاً بدخول إبراهيم المنصوري مكان فيرناندو جابريل.

وكذلك أخرج مدرب العين إسلام خان ونزل مكانه محسن عبدالله، وفي الدقيقة 76 احتسب حكم اللقاء محمد عبيد خادم ركلة جزاء لصالح العين بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار)، وتبينت له عرقلة جمال معروف من قبل الدفاع الفجراوي، وسدد الركلة لابا وسجل منها هدف التقدم للزعيم، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة الهدافين.