متطوعو الإمارات.. مشاعل نور وعطاء في قلب المدينة الإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جسّد متطوعو الإمارات .. مشاعل نور وعطاء لا ينضب في قلب مدينتها الإنسانية، ذلك بتضافرهم لمساعدة الأشقاء والأصدقاء العائدين من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد19»، وأكدوا رسوخ التطوع في الإمارات نهجاً إنسانياً وعطاء لا ينضب أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتسير عليه القيادة الرشيدة.

وعبر المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في استقبال أشقائهم وأصدقائهم وتقديم العون لهم ما يمكنهم من المساهمة في إعطاء صورة مشرفة عن مفهوم التطوع في الإمارات.

وشملت مهام فريق المتطوعين المشاركة في تجهيز مدينة الإمارات الإنسانية استقبال ضيوف الدولة والترحيب بهم في وطنهم الثاني ومساعدتهم داخل المدينة وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة.

والتقت وكالة أنباء الإمارات «وام» نماذج من المتطوعين في مدينة الإمارات الإنسانية الذين لبوا نداء الوطن لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.

فمن جانبه قال الدكتور سيف الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن الإمارات وطن وعنوان للإنسانية وهو ما يتجلى في البعد الأخلاقي والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال عامر الزعابي مدير إدارة الخدمات المحلية المجتمعية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن وجود فريق الهيئة في مدينة الإمارات الإنسانية يستهدف تقديم الدعم اللازم للعائدين من هوباي الصينية وتلبية احتياجاتهم اليومية.

بدورها عبرت المتطوعة أسما بنت مانع العتيبة عن فخرها بوجودها في مدينة الإمارات الإنسانية لمساعدة ضيوف الدولة من الأشقاء العائدين من الصين وتقديم الرعاية والراحة لهم.

من جانبه قال المتطوع سعود الهطالي إنه يعمل ضمن فريق المتطوعين الإماراتيين في مدينة الإمارات الإنسانية لمساعدة الأشقاء العائدين من مدينة ووهان الصينية وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة وجودهم في وطنهم الثاني الإمارات .

وأفادت المتطوعة مريم الكعبي أنها توجد في مدينة الإمارات الإنسانية لتقديم الدعم النفسي واللوجستي للأشقاء والأصدقاء العائدين من مقاطعة هوباي الصينية.

وأوضح المتطوع سليمان المرزوقي أن العمل الإنساني بالإمارات قيمة متأصلة.. حيث نشعر بالفخر حين نساعد الآخرين، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات الذين تربوا على قيم التضامن والإنسانية يفزعون لنجدة المستغيث. (وام)