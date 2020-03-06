«حديث النوايف» يرصد واقع الفن والثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أولى جلسات «حديث النوايف»، في بر الحليو في عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعدد من رواد الفن والثقافة في الدولة.

وفي بداية المجلس، رحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالحضور، وشكر وزارة الثقافة على هذا الملتقى المهم الذي يجمع الفنانين من مختلف الأجيال، ويراجع مسيرة الحركة الفنية في الدولة منذ تأسيس الاتحاد، والخطط اللازمة للنهوض بالمشهد الثقافي، بما يواكب طموحات قيادتنا الرشيدة.

وقال: «يمثل بناء الفكر، وتطوير الثقافة والفنون أساس تطور المجتمعات، ونشر الوعي، والتعرف إلى مسيرة الحضارات الإنسانية الأخرى وما قدمته للبشرية. لقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في نهضتها الثقافية، وأصبحت وجهة ثقافية وفنية، وحاضنة لعشرات المتاحف، والمعارض الفنية، لترسخ مكانتها قوة مؤثرة في المشهد الثقافي العالمي».

وعبرت نورة الكعبي عن تقديرها ل«حديث النوايف»، والذي يعدّ منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الفنانين والمثقفين في الدولة، بهدف وضع مجموعة من الأفكار لتطوير المشهد الثقافي، بما يسهم في النهوض بالحركة الفنية على كافة مستوياتها، مشيرة إلى أن رواد الفن قدموا صورة حضارية مميزة عن مجتمع دولة الإمارات طوال مسيرتهم الفنية.

وأوضحت نورة الكعبي أنه تم اختيار هذا المكان لعقد أولى الجلسات؛ نظراً لارتباطه بذاكرة الكثير من الفنانين الذين كانوا يجتمعون في «قصر الرمل» في ما يشبه الصالون الثقافي، للتباحث حول الفن والثقافة في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت الكعبي: «اكتسبت الإمارات سمعة مرموقة، ورسخت مكانتها وجهة ثقافية وفنية خلال العقود الماضية، ونعمل مع شركائنا ورواد الفن أصحاب الخبرة في الدولة لتطوير صناعة الفن والسينما باعتبارها مرآة عاكسة لمجتمعنا، كما أنها إحدى الصناعات التي تدرّ دخلاً ونستهدفها بشكل كبير في استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف الارتقاء برسالتها السامية، وإيصال صوت الإمارات إلى المحافل الإقليمية والعالمية».

وأكدت أن صناعة المواهب الفنية عملية حيوية لاستدامة الإبداع في مجتمعنا، وحمل رسالة الفن ومواكبة ما تشهده الدولة من تطورات في مختلف المجالات.

وأدار الشيخ سلطان بن سعود القاسمي حواراً مع الفنانين، وطرح مجموعة من المحاور المهمة، منها مراحل تطور الفن الإماراتي خلال الخسمين عاماً الماضية، والمتطلبات لإيصال الفن الإماراتي إلى المنصات العالمية، والخطوات اللازمة لإعداد فنان إماراتي قادر على الإبداعات بمواصفات عالمية، وكيفية نقل رسالة الفن السامية للأجيال القادمة.

وقال الفنان التشيكلي محمد أحمد إبراهيم: إن قصر الرمل حافل بالذكريات المهمة التي جمعتنا مع الجيل الأول من الفنانين، وأسهمت في تشكيل ملامح الحركة الثقافية في الماضي بفعل النقاشات والحوارات، والتي غالباً ما أثمرت عن مشاريع أثرت الساحة الفنية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في صناعة فنانين إماراتيين، والترويج لهم على الصعيد العالمي.

وقالت الفنانة نجوم الغانم: إن الشاعر أودنيس وقاسم حداد زارا قصر الرمل وتحدثا عنه في محافل عالمية، نظراً لأهميته في تلك الفترة كوجهة للفنانين والمثقفين.

وأشارت الفنانة الدكتورة نجاة مكي إلى أن جيل الشباب محظوظ أكثر من الأجيال الماضية، بفعل ما هو متوفر من فرص كبيرة كانت صعبة في السابق، فشبابنا لديهم طموح، ولديهم الوسائل التي تمكنهم من التسويق لإنتاجهم الفني بكل سهولة.

بدوره أوضح الفنان عبد القادر الريس أن النقد البناء عامل أساسي في تطور الفنان، منوهاً بمشاركاته المتعددة في معارض دولية في لندن، ومدريد، وسيدني، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت مع بداية التسعينات من القرن الماضي.

وقالت الفنانة فاطمة لوتاه بأن رحلتها مع الفنون بدأت في العراق وواشنطن، وتنقلت بين عدة دول أسهمت في تطوير تجربتها الفنية، حتى وجدت الشخصية الفنية التي تحلم بها، موضحة بأنها تركز في الفترة الحالية على رد الجميل للإمارات، وتقديم عصارة خبراتها للدولة التي استثمرت الكثير في أبنائها.