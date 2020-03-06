محمد بن زايد: نساند كوريا الجنوبية في مواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وبحث سموّه، والرئيس الكوري، أزمة فيروس «كورونا المستجد» والإجراءات المتخذة في التعامل معه، في البلدين وعلى المستوى الدولي، وآخر مستجداته.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عمق العلاقات الإماراتية - الكورية ومتانتها، واستعداد دولة الإمارات، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجمهورية كوريا الجنوبية، في مواجهة فيروس «كورونا». وأعرب سموّه عن خالص تعازيه في ضحايا الفيروس، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

فيما شكر الرئيس جاي إن، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على تضامن دولة الإمارات مع بلاده في ظل الظروف الحالية. مؤكداً العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. (وام)