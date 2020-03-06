القطامي: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تعزيز التنافسية

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أكد حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، على الدور المهم والفاعل الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق الأهداف والتوجيهات التي تعمل عليها الهيئة، وتسعى لتحقيقها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الطبي الخاص في الإمارة، وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية الصحية بدبي، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية كوجهة مثالية للسياحة العلاجية والاستشفاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده القطامي، أمس الأول الأربعاء، بمبنى الإدارة العامة للهيئة مع «مجموعة مستشفيات دبي» برئاسة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادي بدبي، رئيس المجموعة.

وناقش الاجتماع الذي يعد الأول ل«مجموعة مستشفيات دبي» عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل المشترك لتوحيد طبيعة ومعايير ومستوى الخدمات المقدمة في كل المنشآت الصحية في الإمارة.

كما ركز الاجتماع على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية للمساهمة في خلق ثقافة الجودة والتميز.