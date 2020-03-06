شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التميز في شرطة دبي يناقش الخطط المطروحة للتنفيذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، والمعنيين.
وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات، إضافة إلى عدد من المواضع المدرجة في جدول الأعمال.
وقال المري «أتقدم بالشكر لرؤساء محاور منظومة التميز الحكومي، ورؤساء معايير التميز، ورؤساء فرق الإشراف الفني، ورؤساء المجالس التخصصية، وللإدارة العامة للتميز والريادة، وكل الفرق في الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، على ما يقومون به من جهد وعمل ريادي متميز». وأكد حرص شرطة دبي على المضي قدماً في مسير الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، والهادفة لإسعاد المجتمع.
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