شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % نسبة النساء في قطاع الطاقة التابع لـ«مبادلة للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أكدت الدكتورة اليازية علي الكويتي المدير التنفيذي لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة «مبادلة للاستثمار»، أن نسبة تمثيل النساء في قطاع الطاقة تبلغ حالياً 15%، وأن الشركة لا تدخر جهداً من أجل زيادة نسبتهن، انطلاقاً من الإيمان بأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد. وقالت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن النساء في شركة مبادلة للاستثمار يشكلن نموذجاً يحتذى، يجسد مبادئ وقيم دولتنا، حيث تضطلع القيادات النسائية بدور رائد في تحقيق رسالة الشركة وهدفها المتمثل في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا من خلال اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.
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