الجيش الليبي يدمّر مخازن ذخائر لـ«الوفاق» ويتقدم في عين زارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الليبي، أمس الخميس، تدمير مخازن للذخيرة في قصف استهدف تجمّعاً للميليشيات المسلحة، في مشروع الموز بمنطقة السبعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، بأكثر من 10 قذائف. وأشار إلى أن قواته تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق في منطقة عمارات العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، حاولت من خلاله استرجاع مواقعها السابقة التي سيطر عليها الجيش الليبي. وذلك بعد خرق المسلحين في مناسبات عدة لهدنة وقف إطلاق النار التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي.

وبدأت القيادة العامة لقوات الجيش فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع القيادة العامة لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أي من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

وأكدت غرفة عمليات إجدابيا، تحقيق وحدات الجيش تقدمات وتمركزات جديدة في عدة نقاط معلومة في محور عين زارة، مشيرة إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين، وتدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات التابعة لها.

وتمكنت مدفعية القوات المسلحة متمثلة في الكتيبة 128 بالتعاون مع سرية الهاون التابعة لقوة عمليات إجدابيا في استهداف تجمع للمرتزقة السوريين بعد محاولتهم الفاشلة لاسترجاع مواقعهم السابقة التي سيطرت عليها وحدات القوات المسلحة وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أكد أن «الساعات القادمة ستكون ساخنة جداً في جميع قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن هناك تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية.

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وحذر المسماري، من استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توظيف الجماعات المتطرفة وإرسالها للقتال ضد الجيش في غرب ليبيا. وقال في مؤتمر صحفي ببنغازي، إن «أردوغان يدعم قاطعي الرؤوس ومُغلي البشر في الزيت، لإرسالهم للقتال في ليبيا» متسائلاً «هل يرضى الشعب التركي أن تُقطع رؤوس أبنائهم من قبل الإرهابيين الذين يدعمهم أردوغان بليبيا في تركيا؟». وأضاف المسماري «حذرنا سابقاً من إرسال إرهابيين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، والآن لدينا إثبات لوصولهم».

وتابع أن «جبهة النصرة دخلت إلى ليبيا من أنقرة، وكذلك أخطر الإرهابيين المصريين في سوريا وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا».

وذكر المسماري، أن إرهابيًا مصرياً خطيراً يدعى أبو اليقضان من تنظيم القاعدة أصبح الآن في ليبيا قادماً إليها من أنقرة.

وقال المسماري: «إن قرار البرلمان التركي إرسال جنود إلى ليبيا يمثل الإخوان والإرهابيين فقط، ولا يمثل الشعب التركي».

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني تمكن في ضربة واحدة من قتل 35 إرهابياً في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، مستدلاً على ذلك بما جاء في تسجيل صوتي لمرتزق سوري رصدته المخابرات الليبية. (وكالات)