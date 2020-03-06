دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشاف حيوان يمكنه الحمل خلال حمله: كيف يحدث هذا؟

أعلن علماء أحياء من ألمانيا وأستراليا عن اكتشافهم طريقة تناسلية غريبة لدى حيوان اسمه ولب المستنقعات، يشبه كثيراً حيوان الكنغر المعروف، حيث اتضح لهم أن إناث هذا الحيوان يظلن حوامل طوال حياتهن.

حيوان قادر على الحمل أثناء حمله

ووفقاً لهؤلاء العلماء، فإن إناث هذا النوع من الحيوانات يمتلكن رحمين، وكل رحم منهما له عنق ومبيضان وقناة فالوب خاصة به.

وقبل أن تقوم الإناث بالولادة بيوم أو يومين، يبدأ جنين آخر في التطور بداخل الرحم الثاني، وبالتالي يمكنهن الحمل أثناء حملهن.

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كيف تحمل إناث ولب المستنقعات خلال حملها؟

وقال العلماء أنه بمجرد أن يبدأ الحيوان الرضيع في الرضاعة من حليب أمه، يدخل الجنين الآخر في حالة من التجمد ويتوقف نموه، حيث تصل هذه الفترة لما نحو 11 شهراً أو أكثر.

وأضاف العلماء مع نمو الطفل الأول، تبدأ فترة تجميد الجنين الجديد في الانكماش، ويستأنف الجنين المجمد نموه مجدداً، ثم تتكرر بعدها الدورة، حيث تحمل الأم مرة أخرى قبل ولادتها بيوم أو إثنين.

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وأشاروا إلى أن إناث ولب المستنقعات يبقين حوامل طيلة حياتهن، حيث يتعبر ذلك ميزة خاصة عند هذا النوع فقط من الحيوانات، ومن الصعب وربما المستحيل إيجادها عند أي حيوان آخر.المزيد:

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