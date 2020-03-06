شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تحبط إطلاق أربعة صواريخ فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية عراقية الخميس إحباط إطلاق أربعة صواريخ فى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصادر إن صاروخا نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة وسقط في منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون ، دون أية خسائر .

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق.

فى السياق نفسه، نفت قيادة عمليات الرافدين بالعراق، الخميس، تعرض سجن الحوت فى محافظة ذى قار إلى هجوم من قبل إرهابيين.

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائى - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزى (سجن الحوت) عارية عن الصحة"، لافتا إلى أن نزاعا عشائريا بين أفراد من عشيرة آل غزّى وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض.

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وأشار الطائى إلى أنه أجرى اتصالا مع شيخ العشيرة، الذى أوضح أن الموضوع حسم، ولا يوجد أى خلاف بين أبناء العشيرة، مؤكدا عدم وجود أي عمليات اعتقال.

وأضاف أن الوضع العام فى مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر، عدا الحوادث الجنائية البسيطة.. لافتا إلى أن المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أنباء عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الحوت في محافظة ذي قار، ومن ثم اعتقال 8 منهم في الصحراء.