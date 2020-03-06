شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق وقف إطلاق النار فى إدلب يدخل حيز النفاذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نظام وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، الذى تم الاتفاق حوله، الخميس، بين الرئيسين الروسى، فلاديمير بوتين، والتركى، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.
كان روسيا وتركيا قد وقعا، الخميس، على وثيقة مشتركة تشمل عدة نقاط لتسوية الأوضاع فى إدلب السورية، بينها وقف إطلاق نار وإنشاء ممر آمن.
كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال لقائه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى موسكو، أن الوضع فى إدلب أصبح متوترا لدرجة أنه يتطلب تدخلنا المباشر.
كما أشار بوتين أن الوضع في إدلب السورية بحاجة إلى نقاش عن الوضع برمته حتى لا تتكرر الأحداث الأخيرة التى باستطاعتها إفساد العلاقات بين البلدين.
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