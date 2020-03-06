شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يتصدى لهجوم نفذته "جبهة النصرة" على مدينة سراقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر عسكرى سورى، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم نفذته عناصر من جبهة النصرة الإرهابية على مدينة سراقب وداديخ ومحيطها.

وأضاف المصدر العسكرى - فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن الطائرات المسيرة التركية استهدفت نقاطا للجيش السورى فى سراقب، جنوب شرقى إدلب.