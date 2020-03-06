وزير يمنى يدعو المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين ببلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبد الرقيب فتح، المنظمات الدولية العاملة فى المجال الإنسانى إلى تحمل مسؤولياتها فى مواجهة المأساة الإنسانية، التى تتسبب بها مليشيات الحوثى.

وطالب فتح - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - بالاستجابة بصورة عاجلة لاحتياجات موجات النزوح الجديدة في محافظة مأرب القادمة من مدينة الحزم بالجوف ومديرية نهم بصنعاء وأطراف محافظة مأرب التي تشهد مواجهات.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة أن يكون العمل الإغاثي فاعلا ويوازي حجم النزوح الكبير والمتواصل، داعياً المنظمات الدولية والمحلية إلى إداناتها الصريحة لما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من استهداف للمدنيين.

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