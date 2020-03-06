"المبادرة الوطنية" الفلسطينية تبحث في روسيا مخاطر "صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحث وفد من حركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، الخميس، مع مسؤولين روس بالعاصمة موسكو، مخاطر "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال بيان للحركة، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن وفدها برئاسة أمينها العام مصطفى البرغوثي، "وصل موسكو بدعوة رسمية، وناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعدد من ممثلي الخارجية، مخاطر صفقة القرن وكيفية التصدي لها".

وأضاف البيان، "أن الجانبين بحثا الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، وتبني إستراتيجية وطنية مشتركة موحدة لمواجهة صفقة القرن".

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود لإنجاح لقاء وطني فلسطيني، يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام، بحسب البيان.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.

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و"المبادرة"، حركة سياسية اجتماعية تأسست عام 2002، على يد شخصيات فلسطينية، من أبرزها حيدر عبد الشافي، في غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية.

والإثنين، بحث رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، 3 ملفات رئيسية، "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين"، وفق بيانات من الجانبين.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن خطة مقترحة للسلام بين فلسطين وإسرائيل، عرفت إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي رفضتها "حماس".

وتتضمن الصفقة المزعومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا بشكل واسع.

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