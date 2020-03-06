مليشيات حفتر تقصف أحياء سكنية قرب مطار معيتيقة بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، أن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت الأحياء السكنية المجاورة لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بقذائف صاروخية.

جاء ذلك في حديث للأناضول أدلى به مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وأضاف المجعي، أن "مليشيات حفتر مستمرة في استهداف الأحياء والمنشآت المدنية في طرابلس"، دون تفاصيل أكثر عن خسائر بشرية محتملة جراء ذلك.

ولفت إلى أن قصف الأحياء المدنية تسبب في حالة هلع لدى سكان تلك الأحياء، لاستمرار القصف لليوم السابع على التوالي.

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من جانبه، قال مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية "بركان الغضب"، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن "استهداف المناطق المجاورة لمطار معيتيقة، تجدد بعدد من القذائف العشوائية من قبل مليشيات حفتر، دون وقوع أضرار بشرية".

ومساء الإثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي الواقع على بعد 11 كم عن قلب طرابلس، توقف الملاحة الجوية فيه بعد استهدافه من قبل مليشيات حفتر بصواريخ غراد.

وعُلقت رحلات في المطار الدولي عدة مرات خلال فبراير/ شباط الماضي، بسبب هجمات متكررة يقودها حفتر، على أرض المطار ومناطق محيطة.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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